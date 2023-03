Eccellenza, il programma della 29^ giornata

Eccellenza veneta in campo domani e domenica per la 29^ giornata del campionato nella quale la Calvi Noale osserverà il turno di riposo.

Sabato alle 15 il Sandonà allo Zanutto ospiterà la Piovese: biancocelesti in un momento di forma decisamente opaco, padovani invece reduci dal fondamentale successo in chiave salvezza sull'Istrana.

Passando a domenica match quasi da dentro o fuori per il Caorle La Salute: al Chiggiato arriva la Liventina, partita fondamentale per la zona salvezza. In caso di successo i litoranei farebbero un deciso passo in avanti verso l'obiettivo stagionale, in caso contrario verrebbero di nuovo risucchiati nella zona calda.

Per quanto riguarda invece lo Spinea i gialloblu dopo aver battuto il Sandonà cercano conferme sul campo del Portomansuè. I trevigiani veleggiano nei piani alti ma i punti per la salvezza devono essere fatti ovunque.

Infine partita casalinga anche per la Robeganese che ospiterà il Giorgione. Dopo la figuraccia rimediata con il Liapiave la squadra di mister Marangon ha pareggiato con l'Eclisse Carenipievigina, dimostrando di poter onorare degnamente il campionato.

Di seguito il programma completo delle partite:

Eclisse Carenipievigina - Treviso: Palma di Napoli

Sandonà - Piovese: Scomazzon di Bassano

Unione Limana Cavarzano - Godigese: Carvelli di Crotone

Liapiave - United: Zampieri di Rovigo

Arcella - Vittorio Falmec SM Colle: Tinelli di Verona

Istrana - Opitergina: Kurti di Mestre

Caorle La Salute - Liventina: Casula di Ozieri

Portomansuè - Spinea: Cazzavillan di Vicenza

Robeganese - Giorgione: Nonnato di Adria