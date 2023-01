Eccellenza, programma e arbitri del 21° turno

Domenica pomeriggio torna nuovamente in campo l'Eccellenza per la 21^ giornata di campionato.

Per le nostre squadre spicca il big match tra Calvi Noale e Portomansuè, rispettivamente seconda e terza forza del campionato. Una vittoria consentirebbe alla squadra di Pulzetti di mettere pressione al Treviso, fermo per il turno di riposo. Giocherà in casa anche il Sandonà che allo Zanutto ospiterà l'Arcella: obbligo dei tre punti per i biancocelesti per provare ad avvicinarsi al treno playoff che altrimenti rischierebbe di partire definitivamente. Anche il Caorle-La Salute scenderà in campo tra le mura amiche: al Chiggiato arriva il Liapiave, squadra rognosa ma alla porta dei litoranei.

Due i match delicati in chiave salvezza: autentico spareggio a Piove di Sacco per lo Spinea sul campo dei biancorossi padovani che in settimana hanno nuovamente cambiato allenatore, affidandosi all'ex Treviso Cristiano Graziano. Situazione identica a Istrana per la Robeganese che dovrà fare bottino per provare a rientrare nel treno dei playout

Di seguito il programma completo e gli arbitri:

Istrana-Robeganese: Zaccheria di Legnago, Calvi Noale-Portomansuè: Zampieri di Rovigo, CLS-Liapiave: Malagnino di Castelfranco, Godigese-Giorgione: Orlandi di Siracusa, Liventina-Vittorio Falmec SM Colle: Cestaro Sedona di Treviso, Opitergina-UBC: Aratri di Bari, Piovese-Spinea: Tinelli di Verona, Sandonà-Arcella: Gallo di Mestre, ULC-Eclisse Carenipievigina: Fighera di Treviso.