Eccellenza, programma e arbitri delle partite di domenica

Terza tornata di partite per l’Eccellenza che dopo il turno infrasettimanale di mercoledì ritorna subito in campo domenica per la 23^ giornata di campionato.

La Calvi Noale prova a ripartire dopo la sconfitta di San Donà, ospitando il Giorgione: un avversario decisamente alla portata della squadra di mister Pulzetti. All’andata la Calvi vinse 1-0 a Castelfranco.

Altro big match per il Sandonà che allo Zanutto riceve lo United Borgoricco Campetra, un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff. Un altro test molto importante per i biancocelesti che arrivano forti di due vittorie di fila.

Lo Spinea, rinfrancato dal successo sul Liapiave, prova a dar continuità nella trasferta di Istrana. Gli avieri sono squadra decisamente ostica anche se all’andato i gialloblu si imposero per 2-0 in casa.

Infine match da cuori forte a Caorle: i litoranei dopo la sconfitta di misura con l’ULC ospitano la Robeganese in un incontro quasi da dentro o fuori per la salvezza. Il CLS è ancora in attesa del successore di Giovanni Soncin, in pole l’ex Noventa Andrea De Cecco, mentre la Robeganese con un successo si avvicinerebbe ai playout. La paura di perdere potrebbe risultare l’unica vincente della partita.

Arcella – Eclisse Carenipievigina: Checchin di Mestre

Istrana – Spinea: Gironi di Verona

Calvi Noale – Giorgione: Zaccheria di Legnago

Caorle La Salute – Robeganese: Benetazzo di Padova

Godigese – Liventina: Manzini di Verona

Liapiave – Portomansuè: Lupinski di Albano Laziale

Opitergina – Vittorio Falmec SM Colle: Decimo di Napoli

Sandonà – United Borgoricco Campetra: Ferruzzi di Albano Laziale

Unione Limana Cavarzano – Treviso: Cazzavillan di Vicenza