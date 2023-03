Eccellenza, programma e designazioni arbitrali del prossimo turno

Manca sempre meno al termine del campionato di Eccellenza e i punti contano sempre di più. Nel 31° turno scontro diretto per la zona playoff per la Calvi Noale che ospiterà un'Opitergina reduce dalla sconfitta di misura con il Liapiave. Biancocelesti che tenderanno l'orecchi verso Camposampiero dove giocherà la capolista Treviso, distante 4 punti.

Situazione analoga per il Sandonà che giocherà allo Zanutto con la Godigese, avanti di 3 punti in classifica ma con una partita in meno. All'andata i biancocelesti subirono un pesante 3-0 a Castello di Godego.

Ricordando che il Caorle-La Salute osserverà il turno di riposo, l'ultimo incontro per le squadre veneziane è il derby Robeganese-Spinea: padroni di casa da tempo spacciati, gialloblu invece in piena lotta ma reduci da due sconfitte di fila. Arbitra Scomazzon di Bassano.

Arcella - Piovese: Rago di Moliterno

Calvi Noale - Opitergina: Frizza di Perugia

Eclisse Carenipievigina - Vittorio Falmec SM Colle: Checchin di Mestre

Liapiave - Giorgione: Benetazzo di Padova

Portomansuè - Liventina: Noce di Genova

Robeganese - Spinea: Scomazzon di Bassano

Sandonà - Godigese: Cazzavillan di Vicenza

Unione Limana Cavarzano - Istrana: Moroso di Venezia

United Borgoricco Campetra - Treviso: Chirnoaga di Tivoli