Eccellenza, il punto sul mercato della Calvi Noale

Due acquisti e altrettante partenze per la Calvi Noale: arrivano per mister Nico Pulzetti il difensore centrale Eros Pellegrini e il terzino destro Matteo Gabrieli, lasciano invece la squadra i giovani difensori Giovanni Piva e Davide Fasan.

Classe '90, Pellegrini ha giocato per parecchi anni tra Serie C e D con Siena, Pisa, Pordenone, Fano, Carpi, Lucchese e Montebelluna. Gabrieli invece è nato nel 2003, nell'ultimo anno e mezzo era al Mestre in Serie D mentre in precedenza aveva militato nel settore giovanile del Venezia.

Per quanto riguarda i due partenti Fasan è andato al Favaro mentre Piva a Oriago.