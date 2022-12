Eccellenza, i risultati e i marcatori del 19° turno di campionato

Si è giocato oggi pomeriggio l'ultimo turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza, aperto ieri dal 2-0 del Treviso sulla Liventina. Nel derby veneziano tra Calvi Noale e Caorle-La Salute la spuntano i litoranei con un secco 3-0: al Chiggiato vincono i locali dell'ex Soncin con i gol di Della Bianca, Zentil e Cecchinato. La Calvi da capolista a pari punti in pochi giorni si ritrova così quarta a -5 dalla vetta.

Importante successo per il Sandonà che vince sul difficile campo del Liapiave per 2-0, a segno Albis e Pasqual. Niente da fare per la Robeganese che perde 2-0 in casa con la Godigese e resta ultima in classifica.

Infine esordio amaro per Matteo Vianello sulla panchina dello Spinea: i gialloblu all'Allende perdono 2-1 in rimonta con il Vittorio Falmec dopo essere andati in vantaggio con Petrilli.

In attesa degli approfondimenti il riepilogo dei risultati e dei marcatori odierni:

Treviso-Liventina 2-0: Posocco, Sottovia

Arcella-Unione Limana Cavarzano 2-1: Tagliapietra, Mangieri (A), autogol.

Città di Caorle-La Salute-Calvi Noale 3-0: Della Bianca, Zentil, Cecchinato

Eclisse Carenipievigina-Opitergina 1-2: Nobile (E), Tagliapietra, Sanè

Giorgione-Piovese 3-0: Pluchino x2, Stefani

Liapiave-Sandonà 0-2: Albis, Pasqual

Portomansuè-Istrana 6-2: De Biasi, De Martin x2, Nicoletti, Furlan, Dassiè (P), Vettoretto, Mazzocato (I)

Robeganese-Godigese 0-2: Oudahab, Ghion

Spinea-Vittorio Falmec SM Colle 1-2: Petrilli (S), Polese, Cais