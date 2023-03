Eccellenza, Robeganese battuta 4-2 dalla United Borgoricco Campetra

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-ROBEGANESE 4-2

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Sessi (1’ s.t. Sartori), Marangoni (34’ s.t. Oprean), Rumiz (1’ s.t. Scappin), Antonello, Torregrossa, Volpato, Cappella, Chinellato (22’ s.t. Regazzo), Barichello (39’ s.t. Dal Toso). A disp. Niero, Tescaro, Nonnato, Cren. All. Alessandro Bertan.

ROBEGANESE: Gava, Gazzin, Yara, Velardi, Toso, Vio, Denkovic (28’ s.t. Rossi), Giacetti (1’ s.t. Ballestin), Ziviani, Migliorini, Maronilli (43’ s.t. Zecchinato). A disp. Manente, Scomparin, Zamengo, Pesce, Tosco, Calzavara. All. Nicola Marangon.

ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso.

RETI: 20’ p.t. Maronilli, 40’ p.t. (rigore) e 30’ s.t. (rigore) Cappella, 5’ s.t. e 37’ s.t. Barichello, 18’ s.t. Migliorini.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulsi al 25’ s.t. Gazzin per doppia ammonizione e al 30’ s.t. Rossi per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Scappin, Yara, Velardi, Vio, Ziviani e Migliorini. Recuperi. 2’ e 4’.

Nonostante la retrocessione siamo ormai dietro l'angolo la Robeganese continua a onorare fino in fondo il campionato, rendendo la vita difficile alla United Borgoricco Campetra che deve sudare per ottenere il 4-2 finale. La squadra di mister Marangono a metà del primo tempo passa infatti in vantaggio con Maronilli ma viene poi raggiunta sul pareggio dal solito Cappella su calcio di rigore. A inizio secondo tempo Barichello porta avanti i padovani, la Robeganese non demorde e pareggia con una splendida punizione di Migliorini. In cinque minuti però i blugranata si ritrovano clamorosamente in nove uomini (rossi per Gazzin e Rossi) e la United BC trova i due decisivi con Cappella, ancora su rigore, e Barichello.