Eccellenza, Robeganese battuta 4-2 in casa dall'UBC e sempre più ultima

ROBEGANESE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-4



Robeganese: Urban, Cagnin, Rossi, Velardi, Antolini (23’ s.t. Rampin), Santinon, Battilana, Tosco, Gerini, Rizzato (46’ s.t. Pesce), Maronilli (4’ s.t. Gazzin). A disp. Gava, Zecchinato, Scomparin, Campigotto, Zamengo, Giacetti. All. Nicola Marangon.

United Borgoricco Campetra: Papagno, Girardi (36’ s.t. Torregrossa), Sessi, Volpato (19’ s.t. Vasic), Scappin, Antonello, Barichello, Sartori (23’ s.t. Marangoni), Cappella (46’ s.t. Galliot), Chinellato (44’ s.t. Fighera), Tescaro. A disp. Niero, Cren, Scapolan, Dussin. All. Alessandro Bertan.

Arbitro: Baccaglini di Rovigo.

Reti: 15’ p.t. e 40’ s.t. Barichello, 34’ p.t. Battilana, 42’ p.t. Sartori, 44’ p.t. Velardi, 49’ s.t. Tescaro (rigore).

Note: Spettatori 150 circa. Ammoniti Rossi, Velardi, Gazzin e Scappin. Recuperi: 2’ e 5’.

Ennesima sconfitta per la Robeganese che tra le mura amiche perde 4-2 con lo United Borgoricco Campetra. Eppure il primo tempo di ieri non era stato affatto malvagio per la squadra di mister Marangon, sotto due volte ma in entrambi i casi capace di rimontare. I blugranata hanno retto per quasi tutta la ripresa ma le reti nel finale di Barichello e Tescaro li hanno condannati alla decima sconfitta stagionale. La classifica dice ancora ultimo posto con 5 punti, a 9 lunghezze di distanza dalla zona playout.