Eccellenza, Sandonà sconfitto a Sedico

CAVARZANO OLTRARDO LIMANA - SANDONÀ’ 3 - 2

RETI: pt 20’ Bez, 32’ De Stefani; st 5’ rig. Band, 30’ Fiabane, 47’ Scroccaro.

CAVARZANO OLTRARDO LIMANA: Canova, Loat, Luca Malacarne, Fontana (st 17' Piazza), Brustolon, Pradebon (st 29' Boso), Appocher, Solagna, Band (st 25' Panatta), Bez, Arseni (st 22' Fiabane). All. Massimiliano Parteli.

SANDONA’ 1922: Piccolo, Donadello, Guizzini, Uliari, Fortunato, Crescente (st 34' Pasqual), De Stefani, Scroccaro, Carli, Gashi, Manente. All. Augusto Davanzo.

ARBITRO: Germano di Ostia Mare (assistenti Raccagna e Kouassi di Treviso)

NOTE: ammoniti Pradebon, Peterle, Canova.

Si ferma la serie positiva del Sandonà che dopo tre vittorie e due pari viene sconfitto per 3-2 dall'Unione Limana Cavarzano. Partono forti i bellunesi che nei primi minuti colpiscono una clamorosa traversa con Pradebon sugli sviluppi di un corner concluso con tiro da fuori area. E' la prova del gol che arriva al 20', il cross nel mezzo trova solo Bez a centro area, facile il suo colpo di testa che porta in vantaggio i locali. Sandonà che si scuote e cerca una reazione: Donadello alla mezzora scaglia un tiro che è salvato all'incrocio da Canova che devia in corner. Due minuti dopo arriva il pareggio: dopo un corner respinto dalla difesa e pervenuto nuovamente a Fortunato, il successivo cross trova nel mezzo dell'area De Stefani il cui colpo di testa riporta il risultato in parità. Unione Limana Cavarzano più determinato ad inizio ripresa con un Sandonà che fatica a reagire. Al 5' la difesa sandonatese fatica a liberare l'area di rigore, pallone che perviene a Appocher, Uliari in scivolata commette fallo da rigore. Sul dischetto va Band che realizza il nuovo vantaggio di casa. Cerca una reazione il Sandonà, ma rischia di capitolare nuovamente al 14': s'invola sulla sinistra Arseni, tentando poi di superare Piccolo in uscita con un pallonetto, il portiere riesce a respingere il pallone. Al 16' sfiora il pareggio il Sandonà: la discesa di Gashi sulla sinistra lo porta a tu per tu con il portiere, il tiro viene deviato con la palla che rimane nell'area piccola senza che nessuno riesca a ribadirla in rete. Alla mezzora pallone messo in area, la difesa non riesce a liberare, s'infila tra i difendenti Fiabane che carpisce il pallone e di forza porta a tre lo score di casa. La pressione sandonatese trova il gol solo nel recupero con Scroccaro, troppo tardi per riuscire ad ottenere un ormani insperato pareggio.