Eccellenza, sirene dalla Serie D per mister Pulzetti della Calvi Noale

La Calvi Noale, smaltita la delusione per aver perso la finale dei playoff, potrebbe dover salutare il tecnico Nico Pulzetti.

Dopo l'ottimo lavoro svolto in queste stagioni con i biancocelesti l'ex centrocampista di Livorno e Sampdoria ha delle offerte dalla Serie D, categoria in cui ha già allenato il Montebelluna. Su di lui pare esserci il forte interesse delle Dolomiti Bellunesi dove non resta mister Diego Zanin.