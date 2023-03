Eccellenza, Spinea battuto dall'Arcella nello scontro salvezza

SPINEA - ARCELLA 1-2

SPINEA: Urban, Zamengo, Marzocchi, Beniamin, Zanon, Busatto (1′ st Donè), Numi (17′ pt Alessandro Bezze), Barzaghi (25′ st Riccato), Pozzebon (11′ st Lazzari), Penzo, Rampin (36′ st Vecchiato). A disposizione: Basso, Compagno, Soligo, Alessio Bezze. Allenatore: Vianello.

ARCELLA: Berto, Maritan, Tagliapietra, Varnier, Pistolato, Boscaro, Rubin (25′ pt Toso), Vidor, Tamponi. L. Rossi (28′ st Sartore), Teodoro (20′ st Lovato). A disposizione: T. Rossi, Danielli, Menato, Plamadeala, Stangherlin, Righetto. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Ziliani di Trieste.

Reti: 41′ pt Teodoro, 8′ st Alessandro Bezze, 38′ st Pistolato.

Note: ammoniti Busato, Teodoro, Boscaro e Tamponi.

Sconfitta interna per lo Spinea che perde 2-1 lo scontro diretto con l'Arcella. I gialloblu restano così al terzultimo posto della classifica insieme alla Piovese.

Nonostante l'alta posta in palio le squadre si affrontano tutto sommato a viso aperto: al 10' chance Arcella per Rossi che vince una serie di rimpalli ma poi viene fermato da Urban in uscita. Lo Spinea esce con il passare dei minuti: al 13' ci prova Zanon ma senza troppa fortuna, al 28' Boscaro anticipa in modo decisivo Rampin e ugualmente fa lo stesso difensore centrale dei padovani al 31' su Pozzebon. Al 34' invece un difensore devia il tiro di Rampin. Nel momento migliore dei gialloblu arriva la doccia gelata: al 41' Tamponi serve Teodoro, la cui rasoiata trafigge Urban per lo 0-1. Lo Spinea non molla e sfiora il pareggio subito con Pozzebon su corner, Tamponi salva sulla linea. All'8' arriva il meritato 1-1 grazie ad Alessandro Bezze che con una bella conclusione mette in rete. Il pareggio sembra a questo punto accontentare le due squadre che abbassano i ritmi. A cinque minuti dalla fine l'Arcella trova però il definitivo 1-2 con un'incornata di Pistolato.