Eccellenza, squadre in campo oggi per il turno infrasettimanale

Penultimo turno infrasettimanale della stagione per il campionato di Eccellenza che oggi scenderà in campo per la 37^ giornata del torneo.

La prima delle squadre veneziane a scendere in campo sarà la Robeganese, ormai in attesa di un'inevitabile retrocessione, che a Salzano ospiterà l'Opitergina, lanciata in zona playoff da quattro vittorie di fila.

Alle 20.30 giocheranno tutte le altre. La Calvi Noale sarà di scena a Padova per affrontera l'Arcella, un match decisamente impegnativo per la squadra di Pulzetti che si ritroverà davanti una squadra tignosa.

Derby vero a Caorle tra i litoranei e il Sandonà: secondo impegno di fila al Chiggiato per il CLS che domenica ha battuto 3-1 la Liventina. Il Sandonà arriva all'appuntamento dal deludente pari interno con l'Arcella e rischia di perdere il treno dei playoff dopo un mese abbondante di prestazioni negative.

Infine sfida salvezza fondamentale per lo Spinea: all'Allende arriva la Liventina, partita quindi tra la terzultima e la penultima della classe. Un pareggio serve a pochissimo, tre punti d'obbligo per i gialloblu che domenica sono stati beffati all'ultimo dal Portomansuè.