Eccellenza, tre volti nuovi per la Robeganese

Domenica scorsa nel match pareggiato con l'Unione Limana Cavarzano si sono visti tra campo e panchina tre volti nuovi tra le fila della Robeganese.

Subito in campo dal 1' il centrocampista Alexis Yara e l'ala Ivan Denkovic, in panca il portiere Lorenzo Nichele. Yara, classe '99, ha giocato con S. Giorgio in Bosco, Union QdP e Lovispresiano. è un ragazzo serbo del 2001 ed è un attaccante esterno. Infine il coetaneo Nichele in carriera ha difeso i pali di Liventina e Sandonà.