Un'operazione in entrata e una in uscita per la Calvi Noale. Arriva in biancoceleste l'attaccante Patrick Pasha, nella prima parte di stagione al Treviso (10 presenze e 2 gol). Classe 2000, ha giocato anche con Spinea, Este e Arcella.

Lascia la squadra il giovane centrocampista classe 2003 Andrea Vian che è stato girato al Vazzola in Promozione.