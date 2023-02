Eccellenza, un punto per la Robeganese

ROBEGANESE F.S.-ARCELLA 1-1

ROBEGANESE: Gava, Gazzin, Yara, Velardi, Vio (34′ st M. Toso), Santinon, Cagnin (11′ st Denkovic), Tosco (34′ st Scomparin), Ziviani, Migliorini, Maronilli (34′ st Pesce). A disposizione: Lamon, Calzavara, D. Rossi, Zecchinato, Dogà. Allenatore: Marangon.

ARCELLA: Berto, D. Toso, Rubin, Tagliapietra, Pistolato, Lovato (42′ st Plamadeala), Vidor (34′ st Tamponi), Danielli (24′ st Bettonte), Sartore (34′ st Maritan), Mangieri, L. Rossi. A disposizione: T. Rossi, Zavan, Menato, Stangherlin, Teodoro. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Zampieri di Rovigo.

Reti: 22′ st Pistolato, 32′ st Yara.

Note: ammoniti Vio, Yara, Pistolato, Ziviani e Lovato.

Un punto a testa tra Robeganese e Arcella che pareggiano per 1-1. I padroni di casa restano sempre ultimi in classifica e dopo i risultati di ieri a ben 8 punti dalla zona playout. Nella prima frazione, in una gara combattuta ed equilibrata, sono tre i principali episodi degni di nota. Il primo è dei padroni di casa, che al 21′ scendono con Maronilli in contropiede veloce sulla sinistra: il numero 11 si accentra e cerca la conclusione sul primo palo, ma Berto è attento e si difende bloccando la sfera. Al 24′, pericolo invece nell’area di casa: retropassaggio per Gava, che sulla pressione di Mangieri cerca di rinviare ma colpisce proprio l’attaccante bianconero, la Robeganese è fortunata perchè la sfera dopo il rimpallo si spegne a lato, mancando di un soffio la porta vuota. Al 37′ è ancora l’Arcella pericolosa: Sartore ruba la sfera ai difensori in uscita e calcia potente dal limite dell’area, il pallone leggermente s’impenna e si spegne di poco sopra la traversa.

Dopo le reti bianche del primo tempo, nella ripresa arrivano i gol. Ad andare in vantaggio è proprio la squadra di mister Fonti: è il 22′ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Pistolato a svettare di testa e a portare avanti la formazione bianconera. Un vantaggio che dura solo dieci minuti: la risposta della Robeganese è veemente, e porta al 32′ alla rete del definitivo 1-1, siglata da Yara in mischia.