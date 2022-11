Javorčić esonerato, Niederauer: «La squadra ha troppo talento per stare dove sta»

ll Venezia ha comunicato di aver sollevato Ivan Javor?i? dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Con mister Javor?i?, sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Alessandro Gamberini e il preparatore atletico Alberto Berselli. Il club desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi.



Il Presidente Duncan Niederauer si è così espresso: «Oggi abbiamo preso la decisione di sollevare il nostro allenatore dal suo incarico. È stata una decisione difficile, ma che abbiamo ritenuto fosse necessario prendere. La squadra che abbiamo costruito ha troppo talento per essere nella posizione che attualmente occupa in classifica e volevamo darci il tempo necessario per correggere la rotta. La nostra formazione ha talento e credo che il tecnico Javor?i? abbia fatto un ottimo lavoro per rendere il gruppo ben coeso. Credo che le nostre carenze risiedano nella gestione del talento e nell'esecuzione di sistemi di gioco che non sono riusciti a valorizzare i nostri punti di forza. Con il gruppo di qualità di cui disponiamo, sono ottimista sul fatto che possiamo migliorare drasticamente i nostri risultati. Confidiamo di presentare il nuovo allenatore nei prossimi giorni. Nel frattempo, il restante staff tecnico preparerà la squadra per la partita di questo fine settimana a Como».