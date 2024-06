Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del Venezia: pronto un biennale da 750mila euro all'anno

Manca ormai solo l'ufficialità ma Eusebio Di Francesco si può considerare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Venezia: l'ex tecnico di Roma e Frosinone firmerà un contratto biennale con i lagunari da 750mila euro all'anno.

L'identikit

Nato a Pescara l'8 settembre 1969, è stato da calciatore un buon centrocampista negli anni '90. Da giovanissimo milita nel settore giovanile dell'Empoli con cui poi giocherà quattro stagioni. Nel 1991 si trasferisce alla Lucchese, dove in quadriennio si afferma in Serie B, meritandosi la chiamata in Serie A dal Piacenza. Nel 1997 arriva la definitiva consacrazione, con il passaggio alla Roma e tre anni da titolare: con i giallorossi nel 2001, seppur da riserva, vince lo scudetto. Nel frattempo arriva anche la chiamata della Nazionale, con cui disputa 13 partite nel biennio 1998-2000. Chiusa l'esperienza alla Roma, resta ancora in Serie A con Piacenza, Ancona e Perugia: con gli umbri chiude la carriera nel 2005.

Appesi gli scarpini al chiodo, inizia una breve carriera dirigenziale come team manager alla Roma e ds alla Val di Sangro. D. Nel 2008 inizia la carriera da allenatore in C1 con il Lanciano, dove però è esonerato a gennaio del 2009. Dopo un anno di pausa, prende le redini del Pescara e conquista la Serie B dopo aver vinto i playoff, confermandosi l'anno dopo nella serie cadetta. Nel 2011 arriva la chiamata dal Lecce in Serie A ma viene esonerato a dicembre con la squadra in ultima posizione. Riparte così dalla Serie B, aprendo un ciclo a Sassuolo: con i neroverdi vince subito la B, conquistando così una storica promozione A, la squadra cresce e nel 2016 arrivando sesta si qualifica per l'Europa League. Il cammino in coppa dei neroverdi si arresterà però nella fase a gironi.

L'anno dopo arriva la grande chance: Di Francesco firma un biennale con la Roma. In campionato arriva terzo ma dà il meglio in Champions: i giallorossi superano ai quarti dopo una rimonta clamorosa il Barcellona e si arrendono in semifinale al Liverpool. L'anno dopo però, con la squadra lontana dal vertice e fuori agli ottavi di coppa, arriva l'esonero. La carriera del tecnico pescarese subisce una brusca frenata che non si arresta, anzi peggiora negli anni seguenti con solamente esoneri: allena Sampdoria, Cagliari e Verona, conquistando appena 4 vittorie in 33 partite totali. Dopo due anni di pausa su di lui crede il Frosinone che gli affida la squadra neopromossa in Serie A: i giallocelesti sono la sorpresa del girone d'andata, chiuso a metà classifica con vittorie prestigiose, mentre nel ritorno un crollo verticale comporta l'immediata retrocessione.

Lettera di addio

Di Francesco nel frattempo ha saluto il popolo frusinate con una lunga lettera:

“Amici ciociari che dire..Appena arrivato a Frosinone mi avete fatto sentire da subito uno di famiglia soprattutto grazie alla vostra ospitalità e al rispetto dimostrato. Mi avete insegnato l’amore per la vostra maglia e per i vostri colori. Sono aspetti, questi, che vi rendono unici ai miei occhi. È stata una stagione intensa e per alcuni versi positiva, con partite esaltanti, altre magari terminate non come avremmo voluto. Abbiamo raggiunto insieme una storico traguardo, i quarti di finale di Coppa Italia. Ho pianto alla fine dell’ultima partita e nei giorni successivi, ancora oggi se ci ripenso mi sale tantissima rabbia e delusione. È stata una retrocessione immeritata ed ingiusta, per il coraggio messo in campo, per la lealtà mostrata dentro e fuori, per la correttezza avuta nei confronti di arbitri e avversari. Abbiamo onorato il Calcio per come lo intendo io. Il contesto intorno a noi, invece, un po’ meno. Voglio ringraziare il Direttore Angelozzi per avermi dato questa opportunità: a luglio scorso ci siamo scelti, io ho scelto il grande professionista ma soprattutto l’uomo. Un grandissimo grazie al presidente Stirpe, persona dai grandi valori umani e dalla sensibilità unica. Altro valore aggiunto del Frosinone sono tutti i dipendenti, i magazzinieri e quelle componenti che pur lavorando nell’ombra hanno dato sempre un forte contributo, sono sicuro potranno garantire a questa società un futuro ricco di successi. Poi ci sono i miei ragazzi, di cui sarò sempre orgoglioso. E’ vero che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma loro non hanno mai smesso di seguirmi, tra alti e bassi, con il desiderio di raggiungerlo. Dei tifosi ho già detto prima cosa penso, ma voglio ancora una volta ribadire quanto la loro grande passione e il loro sostegno mi abbiano riempito il cuore di orgoglio. Ci sono sempre stati, in casa e in trasferta, con passione e lealtà. Siete e sarete per sempre il dodicesimo uomo di questa bellissima società. Vi abbraccio e vi voglio un gran bene.

Con stima,

Eusebio Di Francesco”