Favaro si prende Zero Branco

Squadra in casa Zero Branco

Zero Branco che non può nulla contro un Favaro che chiude la partita nei primi 45'. Siega apre le marcature con una bella azione solitaria al 15'. Poi la squadra di Nardo impedisce ai padroni di casa di rientrare in partita e controlla il campo senza problemi. Il colpo del Ko per i ragazzi di Grigni arriva allo scadere del primo tempo grazie a un'azione costruita molto bene dagli ospiti. Giro palla a centrocampo e palla filtrante per Cester che batte per la seconda volta Trevisin. Peccato perchè in una prima frazione giocata quasi alla pari i padroni di casa hanno anche colpito due pali e una traversa

Il secondo tempo

Nel secondo tempo gli ospiti mettono in mostra la maggior esperienza e qualità e al 1' della seconda frazione costringono Trevisin a superarsi per evitare il tris che avrebbe tolto ogni speranza allo Zero Branco. I ragazzi di casa ci provano in tutte le maniere ma l'unica occasione che creano è in pieno recupero al 46' con una punizione dal limite che però non impegna Ballarin.