Promozione, il Favaro si aggiudica il Trofeo Regione Veneto

FAVARO - JULIA SAGITTARIA 1-0

Favaro (4-3-3): Maggio, Carlon (36' st Colli), Vianello (16' st Essombe), Fido, Cossalter, Faggian, Canaj, Rizzato (45' st Giusti), Rossi (15' st La Rosa), Siega, Mainardi. A disp. Dal Lago, Matta, Cammozzo, Pasqualato, Giustti, Essombe, La Rosa, Salvadori. All. Nardo.

Julia Sagittaria (4-3-3): Manente, Sandolett (13' st Lena), Biasi Manolache (28' st Cervesato), Prampolini, Carbonetti, Flaborea, Morassut, Sutto, Ferri (45' st Zottino), Fiorin, Turchetto. A disp. Castorina, Butto, Lena, Puppo, Zottino, Pitzalis, Pavan, Brichese, Cervesato. All. Giro.

Reti: st 5' Siega.

Arbitro: Bragagnolo di Castelfranco (assistenti Popovic di Verona e Meneghello di Verona).

Note: ammoniti Morassut, Flaborea, Faggian. Angoli 6-3. Recuperi pt 2', st 10'. Spettatori 700 circa.

San Stino di Livenza. E' festa biancoverde: il Favaro si aggiudica il Trofeo Regione Veneto di Promozione, battendo 1-0 la Julia Sagittaria nella finalissima di San Stino. Davanti al pubblico delle grande occasioni la squadra di mister Luca Nardo con una prova di compattezza e concretezza ha portato a casa la coppa, battendo una Julia che non ha invece saputo concretizzare le occasioni create.

Classica maglia bianocverde per il Favaro, schierato da mister Nardo con il 4-3-3: Cossalter vertice basso del centrocampo, mezzali Rizzato e Canaj, Rossi punti di riferimento offensivo. Divisa tradizionale nerazzurra per la Julia, modulo speculare per i concordiesi: tridente però decisamente più mobile composto da Morassut, Ferri e Fiorin. Al 7' prima palla gol della partita: cross di Morassut, colpo di testa in mezzo all'area di Turchetto e palla che esce di un soffio. Tre minuti più tardi azione in fotocopia, Ferri impatta male il pallone e l'occasione sfuma. Il match nella fase iniziale è su buoni ritmi, le due squadre sono però abbastanza precipitose quando entrano in fase di possesso: ad esempio al 14' ci prova Siega dalla distanza, palla abbondantemente alta. In ogni la Julia è la squadra più pericolosa nelle prime battute: al 28' azione insistita dei nerazzurri, la palla arriva a Ferri che riesce a vincere un contrasto con Fido ma poi tira alto da ottima posizione. Occasione per il Favaro al 36': cross di Canaj, deviazione in avvitamento in area di Siega che non inquadra lo specchio, contrastato da Sandoletti. Al 40' punizione per i biancoverdi dalla trequarti battuta da Rizzato, sponda di Siega, palla quasi fuori ma toccata da Faggian ma termina in ogni caso fuori. Finisce in ogni caso a reti bianche un primo tempo dove il Favaro, dopo un inizio timido, è uscito alla distanza.

Al 2' cross di Morassut, Ferri cade a terra reclamando invano il calcio di rigore. Tre minuti dopo punizione di Rizzato che è un corner corto, tocco vincente sul primo palo di Siega e Favaro avanti. Al 7' tiro di Flaborea, tocco di Ferri e palla in rete col portiere spiazzato, annullato per fuorigioco tra veementi proteste il pareggio della Julia. Nei minuti successivi la partita si trascina in avanti, il Favaro si chiude a difesa del prezioso vantaggio, la Julia attacca con insistenza ma in modo molto confusionario. Al 38' colossale palla gol per Ferri, il quale riceve palla da un cross e, lasciato colpevolmente solo dalla difesa avversaria, ma poi calcia addosso al portiere. Il numero nove dei nerazzurri al 42' si divora di nuovo una palla gol incredibile: traversone lungo di Pavan, da tre passi Ferri colpisce il palo. La Julia si getta in avanti nell'infinito recupera, l'ultimissima azione è un tiro di Cervesato che però esce di un metro abbondante. Finisce così la partita, il Favaro festeggia mentre ai concordiesi resta l'amaro in bocca.