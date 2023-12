Feralpi Salò-Venezia 2-2, il commento di Vanoli e Altare

Al termine della sfida tra Feralpisalò e Venezia, valevole per la Giornata 19 del campionato di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 2-2, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e Giorgio Altare hanno così analizzato il match.



Paolo Vanoli: “Volevamo chiudere il girone d’andata con una vittoria ma è arrivato un pareggio e comunque abbiamo raccolto 35 punti fin qui, che per noi è una cosa importante. In Serie B è fondamentale rimanere agganciati, abbiamo commesso qualche errore di troppo ma ora abbiamo la sosta per recuperare energie importanti in vista della seconda metà di campionato. Quando l’anno scorso sono arrivato a Venezia eravamo ultimi in classifica, pensare di aver concluso la prima parte di questo campionato da secondi in classifica è qualcosa di fantastico. Il passato è passato, vogliamo guardare avanti perché siamo una squadra forte che vuole sempre migliorarsi. Nel primo tempo oggi siamo stati un po’ lenti nelle giocate, non riuscivamo a costruire bene da dietro. Nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto e abbiamo fatto molto bene, poi nel nostro momento migliore è arrivato un errore che ci ha fatto subire gol. Siamo una squadra che deve giocare in maniera corale, queste partite insegnano come restare in alto. Sono orgoglioso comunque dei miei ragazzi per la capacità di rialzarsi e reagire.“



Giorgio Altare: “E’ stata una partita di carattere, nonostante fossimo andati in svantaggio siamo riusciti a recuperare. Dobbiamo lavorare sui dettagli, ora recuperiamo le energie e pensiamo al girone di ritorno che sarà tosto. Fa piacere segnare, cerco di dare sempre il massimo ed aiutare i miei compagni in tutti i modi possibili specialmente in momenti delicati come questo che fanno parte del campionato di Serie B che è lungo ed impegnativo. Dobbiamo affrontare tutte le partite con determinazione e carattere, siamo ancora in una buona posizione di classifica e sono sicuro che con il lavoro supereremo questo piccolo ostacolo.“