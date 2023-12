La Feralpi Salò blocca il Venezia: solo un pareggio per gli arancioneoverdi

Al “Garilli” di Piacenza Venezia fermato dalla Feralpi Salò. Due volte in vantaggio gli avversari, due volte raggiunti prima su calcio di rigore e poi da azione d’angolo, gli arancioneroverdi conquistano un punto.

La partita

Nella prima mezz’ora la partita sembra risentire del clima festivo e stenta a decollare con entrambe le squadre più attente a difendersi e a coprire gli spazi che a proporre giocate offensive. La sfida si accende però nei minuti finali della prima frazione di gioco e a dare il via alle emozioni ci pensa Compagnon al minuto 38: corner battuto da Martella, sponda aerea di Ceppitelli per il numero 14 verdeblù che sempre di testa batte Joronen. Il vantaggio della Feralpi Salò dura meno di dieci minuti: in pieno recupero il Venezia conquista un calcio di rigore per fallo di mano di Ceppitelli. Dagli undici metri si presenta Pohjanpalo che fa 1-1 a una manciata di secondi dall’intervallo. Il gol subito non ferma gli animi caldi della Feralpisalò che al rientro dagli spogliatoi inizia subito ad attaccare. La pressione della squadra di Zaffaroni porta i suoi frutti e al minuto 54’ passa ancora in vantaggio: Felici elude l’intervento di Zampano e dalla sinistra crossa per Compagnon che con il mancino non sbaglia realizzando una doppietta.

La partita è accesa: il Venezia prova a scuotersi e al 62’ sfiora il pareggio con Tessmann che da calcio di punizione centra la traversa. Il gol del pari arriva al 75’ e a decidere il punteggio è un altro calcio piazzato: angolo battuto da destra e incornata vincente a centro area di Altare. Nei minuti finali le squadre si accontentano del pareggio e la contesa termina 2-2.