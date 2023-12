Feste natalizie, gli auguri del presidente del CRV Giuseppe Ruzza

Con i tornei regionali fermi per le festività il presidente del Comitato Regionale Veneto Giuseppe Ruzza ha tracciato un bilancio di metà stagione, facendo gli auguri a tutti gli sportivi.

"Arriviamo bene, perché siamo stati fortunatissimi per il tempo, che ci ha graziato e quindi non abbiamo partire da recuperare. Questo è importantissimo. Siamo arrivati meno bene con questo problema della riforma dello sport che non ci fa dormire e che credo non faccia dormire nemmeno le società. I presidenti di queste società io li definisco, lo sapete, o eroi o pazzi o tutti e due assieme, eroi pazzi! Però hanno mille iniziative che permetteranno la sopravvivenza di questo sport. Anche se il volontariato che è stato il volano principale per fare l'attività dilettantistica giovanile verrà a mancare con questa benedetta riforma. Io confido in loro, li ringrazio per quello che hanno fatto e che continueranno sicuramente a fare. Ringrazio tutti per l'atteggiamento e la pazienza che hanno nei confronti del comitato regionale e anche dei dipendenti; anche loro ci sono dovuti impegnare a fondo per questo nuovi eventi burocratici che sono intervenuti: contratti, portali, nella FIGC e quant'altro. Quindi buon Natale a tutti, nella speranza che il 2024 possa essere un anno più sereno, più fruibule sotto ogni punto di vista da parte delle società. In bocca al lupo a tutti, auguri e grazie a tutti".