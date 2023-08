Venezia calcio, trasferimento fino al termine della stagione del portiere Filippo Neri

Trasferimento in prestito fino al termine della stagione del portiere Filippo Neri, 20 anni, alla Vis Pesaro che lascia così il Venezia.

Unitosi al club lagunare nell’agosto 2021, Neri ha registrato due clean sheet nelle sue due presenze con la Primavera, per poi essere convocato in prima squadra in otto partite del campionato di Serie A 2021/22. Nella stagione 22/23 dopo aver trascorso i primi sei mesi in prestito alla Feralpisalò, è rientrato a Venezia dove ha concluso la stagione.