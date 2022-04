Venezia a - 6 dal Cagliari: passa, anche senza brillare, la Fiorentina

Settima sconfitta consecutiva, - 6 dal Cagliari: è l'incubo che si fa sempre più nero degli arancioneroverdi, anche oggi battuti con il punteggio di 1-0 dalla Fiorentina, in rete con Torreira.

La partita

Il primo tempo è quasi tutto a tinte viola, con il Venezia che prova ad affacciarsi in avanti sporadicamente e con una certa pericolosità solo al 21' quando Henry trova una conclusione che impensierisce Terraciano, bravo comunque a opporsi. La Fiorentina però aveva già scaldato i motori in particolare al 17' quando Ikone aveva colpito il palo e per qualche secondo in area la difesa lagunare aveva visto i sorci verdi. Cabral pressa e prova a dare spettacolo in rovesciata ma al 30' è Torreira a trovare la deviazione vincente da pochi passi, sfruttando una palla vagante in area dopo il salvataggio di Tessman sulla linea sul tiro dello stesso Cabral. La Fiorentina fa 1-0, il Venezia accusa il colpo, appare stanco e incapace di reagire. Nella ripresa i padroni di casa cercano di controllare la gara, il Venezia fatica ancora a macinare gioco anche se appare più propositivo. Zanetti prova a inserire Aramu e aumentare il carico offensivo ma sono poche le avanzate venete. Anche i toscani tirano i remi in barca e a parte un paio di spunti poco incisivi si accontentano della sola rete di scarto. I sei minuti di recupero non bastano: per il Venezia arriva l'ennesima batosta al morale.

Le interviste

Le parole di mister Zanetti a fine gara: «Abbiamo dato tutto ma non è bastato come spesso accade ultimamente. Siamo stati timidi all'inizio, poi nel secondo tempo abbiamo giocato meglio con più serenità: dobbiamo fare qualcosa in più. Oggi in campo la differenza tecnica è stata importante: abbiamo fatto una partita di sacrificio e di difficoltà. Il Venezia non è stato mai domo. Certo, vediamo tutto nero ora perchè non vediamo risultati: non sono queste le partite di rammarico ma quelle della scorse settimane dove abbiamo lasciato punti a una manciata di secondi dalla fine».