Francesco Forte lascerà il Venezia, lo "squalo" approda al Benevento

Francesco Forte lascerà il Venezia. Lo "squalo" è stato acquistato a titolo definitivo dal Benevento per una cifra di 1,5 milioni di euro e firmerà un contratto di due anni e mezzo.

Il saluto

Protagonista indiscusso della scalata fino alla serie A, Forte ha vissuto un periodo difficile con gli arancioneroverdi, restando per buona parte della stagione in panchina. Forte sulla sua pagina social ha confermato l'addio: «Che dire è arrivato il momento dei saluti. Vorrei solo dire grazie a tutte le persone che lavorano per il venezia che mi hanno fatto sentire a casa da subito, vorrei ringraziare tutti i miei compagni con cui abbiamo scritto un pezzo di storia e abbiamo fatto qualcosa di unico per una città meravigliosa a cui auguro il meglio.. vorrei ringraziare tutti i tifosi del Venezia che purtroppo non ci hanno potuto accompagnare partita dopo partita l’anno scorso ma che quest’anno ci sono stati sempre vicino anche nei momenti difficili… ringrazio anche e soprattutto chi non ha creduto in me perché come ho sempre fatto nella mia carriera farò di tutto per dimostrargli che si sbagliavano… a presto Venezia sarai per sempre nel mio cuore».