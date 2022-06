Con Zanetti risoluzione consensuale, Francesco Zampano al Venezia

Adesso c'è la firma: definita la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Paolo Zanetti ed il suo staff, composto da Alberto Bertolini, Fabio Trentin e Nicola Beati. Il presidente Duncan Niederauer ed il club arancioneroverde desiderano ringraziare mister Zanetti e il suo staff per l’ottimo lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie A.

E' di queste ore, inoltre, la notizia che il Venezia ha comunicato il tesseramento del terzino destro Francesco Zampano a partire dal 1° luglio 2022, a seguito della scadenza del suo contratto con il Frosinone. Zampano, 28 anni, ha sottoscritto un accordo triennale. Zampano ricopre il ruolo di esterno destro, ma essendo dotato di grande versatilità può essere schierato su entrambe le fasce o a centrocampo. Il calciatore classe 1993 vanta in carriera un notevole bagaglio di esperienza nelle due massime divisioni italiane, avendo collezionato 67 presenze in Serie A con 10 assist e 198 presenze in Serie B con 7 gol e 24 assist. Nato a Genova, è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e ha iniziato la sua carriera da professionista nella Virtus Entella in Serie C, prima di essere acquistato dal Verona e ceduto in prestito alla Juve Stabia e al Pescara in Serie B. Il Pescara lo acquisisce a titolo definitivo nel 2015 e Zampano aiuta il club a conquistare la promozione in Serie A attraverso i playoff di Serie B nella stagione 2015/16. Anche se il Pescara resiste solo una stagione in Serie A, Zampano mantiene la categoria, prima con l'Udinese nel 2017/18 e successivamente con il Frosinone nel 2018/19 con cui disputa 27 partite in stagione. Negli ultimi 3 campionati di Serie B con la maglia del Frosinone, Zampano ha collezionato 87 presenze.