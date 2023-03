Troppo Frosinone per il Venezia: 3-0, arancioneroverdi ko

Poteva finire molto peggio per il Venezia ma alla fine la partita contro la capolista Frosinone si chiude con una sconfitta per 3-0.

La partita

Come sarebbe andata, il campo lo certifica già al 15' quando Mulattieri infila la prima rete dopo una veloce ripartenza. Il Venezia prova a reagire e lo fa con la buona conclusione di Tessman. Uno squillo perchè poi è tutto sotto controllo degli avversari che anzi con un'altra ripartenza di Insigne potrebbero già trovare poco dopo il raddoppio. Nella ripresa bastano pochi minuti alla capolista per chiudere la pratica veneta: al 47' Caso approfitta di un brutto errore di Ceppitelli e insacca il 2-0. Prima del terzo gol c'è tempo per un altro break lagunare con Johnsen che però non concretizza. Al 50' altro errore difensivo che condanna il Venezia: questa volta è Zampano che regala palla agli avversari, ancora Mulattieri firma la doppietta. La squadra non c'è e pochi minuti dopo rischia ancora servendo malamente Caso, che fortunatamente colpisce solo il palo. Lo stesso Caso è protagonista di almeno un altro paio di opportunità, bloccate però da Joronen. La gara si chiude con il Venezia che deve velocemente voltare pagina in vista della delicata sfida di Brescia.

Interviste

Joronen: "Loro hanno dimostrato il loro valore facendo una bella gara. Noi non abbiamo giocato come sappiamo ma dobbiamo pensare alla nostra prossima partita contro il Brescia. Dobbiamo avere tutto il tifo con noi, è gara importantissima".