Fulmine a ciel sereno allo Spinea. Scopece lascia la presidenza

La Società FC SPINEA 1966, comunica che il Presidente Mario Scopece ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente, nonché di cedere la Società.

Le parole di Scopece

?Ho iniziato quest?avventura nel gennaio 2015, l?ho fatto per amore della città dove sono nato e cresciuto ma principalmente per riportare la Città di Spinea ad un palcoscenico calcistico che meritava, quindi decisi di prendermi la responsabilità consapevole delle difficoltà di una ripartenza quasi da zero. Dopo i primi anni passati tra la Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza, arriva la stagione 2020/2021, stagione interrotta a circa metà campionato a causa della pandemia COVID-19. La stagione riprese in primavera con un torneo di 10 partite al quale parteciparono circa la metà delle società, ma sono in molti a scommettere che con questi giocatori non andremo in serie ?D?, con la ?rosa? più giovane del girone. Il 6 giugno 2021, dopo 40 anni Spinea torma in serie ?D?, obbiettivo raggiunto con un anno di ritardo!

Gli anni di lavoro

In questi sette anni io e la mia famiglia, ci siamo impegnati disinteressatamente, con passione, dedicando tempo e risorse economiche personali. A volte facendo errori di valutazione su alcune scelte. Ma la perfezione non esiste. Oggi, seppure a malincuore, lascio il mio mandato da Presidente, lascio il cuore giallo-blu, ma il mio cuore resterà sempre a Spinea.

Il ringraziamento

Un ringraziamento speciale al Direttore Sportivo, nonché amico, Andrea BENFATTO che ha saputo seguire le mie linee guida, che posso assicurare che per un DS non sono state facili da percorrere, ma voglio ricordare gli amici di questa avventura il Direttore Generale Luigino STEVANATO, il nuovo DS Emanuele LEDA, il Preparatore Portieri Stefano FANTIN, l?allenatore Pierpaolo D?ESTE, Giacomo e Enzo NALETTO per il settore giovanile, con i quali abbiamo condiviso momenti di sconforto e di gioia. Ringrazio l?Amministrazione Comunale nella persona di Martina Vesnaver il nostro Sindaco, l?Assessore allo Sport Elia Bettin, per la fiducia dimostrata. Ringrazio anche gli sponsor che in questi anni ci sono stati vicini, i Dirigenti tutti, lo staff tecnico e medico, i magazzinieri/custodi, loro hanno dato tanto e so che hanno sempre creduto in me e nella Società. Un ringraziamento speciale a tutti i genitori dei nostri ragazzi che ci hanno accompagnato anno dopo anno.

Il nuovo presidente

Oggi venerdì 11 febbraio 2022, subentra alla proprietà l?Avv. Tania Busetto e il marito Leonardo Cossu è il nuovo Presidente di FC Spinea, alla famiglia Cossu faccio i miei migliori auguri e un grosso in bocca al lupo affinché i colori Giallo Blu onorino la maglia del Calcio Spinea".

Il nuovo progetto

Ora oltre alle mie attività, dedicherò un po? di tempo alla mia famiglia e al nuovo progetto chiamato UCenter. https://www.facebook.com/ ucenterspinea/ conclude Scopece.