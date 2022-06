San Donà avrà un'unica squadra di calcio: poste le basi per la fusione

Da due squadre, ne nascerà una sola. A partire dal campionato 2023/2024, Ac San Donà 1922 e Calcio San Donà saranno un unico team sul campo di gioco. La prossima stagione sarà dedicata alla costruzione della struttura societaria, con le diverse squadre che rimarranno impegnate nei rispettivi campionati mettendo però in cantiere le prime possibili sinergie a cominciare dai settori giovanili, già forti di 600 ragazzi.

A sancire la fusione con una stretta di mano, ieri, insieme al sindaco Andrea Cereser e all’assessore allo sport Stefano Serafin, c’erano i due presidenti, Ivan Siciliotto e Daniele Dorigo. Il nuovo sodalizio, oltre a loro due, vedrà anche la partecipazione di altri 4 soci fondatori: Franco Marcati, Diego Sandrin, Simone Bonazza e Alessandro Botter, già responsabile del Calcio Fossalta che diverrà un team satellite.

«È davvero una giornata storica - ha dichiarato Serafin – ma è anche un momento storico in cui è necessario che la città faccia un salto in avanti anche sul tema calcio, tema di cui si è dibattuto molto in questi ultimi anni e forse decenni, anche a livello societario e manageriale. Avere a che fare con un soggetto unico renderà più facile anche per il Comune fare investimenti nelle strutture e nella riqualificazione degli impianti, come nel caso dello stadio Davanzo in cui ci stiamo impegnando economicamente». Cereser ha quindi sottolineato come sia «significativo che proprio 100 anni fa nascesse il calcio a San Donà per opera dell’allora sindaco e cento anni dopo, nella solennità della Sala consiliare del Municipio dove si decidono le cose importanti per la nostra comunità, stiamo sancendo questo passaggio fondamentale che solo 10 anni fa pareva utopia».