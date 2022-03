Gemini vittoria importante

E' Drigo ad aprire la serata (3-0), ma dai blocchi scatta meglio Olginate, doppiando con Brambilla dopo qualche minuto i padroni di casa (8-16). Con la stessa velocità con cui l'Agostani aveva preso il margine, Mestre ricuce e alla prima sirena è equilibrio quasi perfetto (20-21). Il sorpasso, in avvio di secondo quarto, porta la firma di Bortolin, il quale in accoppiata con il compagno di reparto Stepanovic è protagonista del break biancorosso di 10-0 per il 30-21 al 13'. Olginate, in difficoltà di fronte all'intensità difensiva imposta dalla verve dei giovani Ianuale e Stepanovic, per 3'30 non segna, salvo poi sbloccarsi improvvisamente con tre triple consecutive per il 32-31 a 3'40 dalla pausa di metà gara.

Pausa lunga

Una pausa a cui la Gemini giunge sul +4 grazie al solito Bortolin, che sul finire di semitempo punisce la difesa ospite per il 39-35 dell'intervallo. Le indicazioni degli allenatori negli spogliatoi sortiscono l'effetto sperato solo sulla sponda biancorossa: Drigo inaugura il terzo parziale con una tripla (42-35) e coach Cilio capisce da subito che qualcosa non va nell'atteggiamento dei suoi, tanto da chiamare timeout dopo meno di 1': Olginate reagisce agli stimoli del proprio coach solo per qualche azione, il tempo di illudersi arrivando a -1 con due triple di Ambrosetti (42-41 a 8'10 dalla terza sirena). Per la Gemini, dopo due quarti a secco, si sblocca Casagrande che con 11 punti in una manciata di minuti pone il suo marchio sul break di 20-7 che vale la spallata al match: al 27', infatti, Mestre vola sul +14 (62-48) e assesta un colpo mortifero alle speranze corsare degli ospiti. Ancora Stepanovic e Casagrande (i due mvp del match) allargano ulteriormente il solco all'alba dell'ultimo quarto (68-54), distacco che tocca il +21 a metà periodo dopo il canestro di Dal Pos (78-57). La sfida non ha più storia e si ritagliano qualche minuto pure i giovanissimi: la ciliegina sulla serata della Gemini sono i 3 punti di Bobbo, arrivati mentre i pensieri di tutti erano già rivolti a domenica prossima e al match con Bernareggio che potrebbe aprire a Mestre le porte del terzo posto.