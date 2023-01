Genoa-Venezia 1-0, il commento di mister Vanoli e Ceppitelli

Nella Giornata 20 del campionato di Serie B 2022/23, primo incontro del girone di ritorno, il Venezia cede in trasferta allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa di Alberto Gilardino. Dopo una brillante prima frazione di gioco e un avvio di secondo tempo equilibrato, è il guizzo del capocannoniere rossoblu, Massimo Coda, a portare i padroni di casa al vantaggio all’85’. I lagunari tentano fino all’ultimo minuto di riportare la partita in parità, ma il match si chiude sull’1-0 del Grifone.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il difensore Luca Ceppitelli hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “Non siamo contenti del risultato, ma dobbiamo apprezzare un’ottima prestazione. Purtroppo alla fine a contare e a mancare, nella nostra situazione, sono i punti: i ragazzi, però, stanno imparando e hanno saputo difendersi su un campo difficile. Abbiamo tutti insieme intrapreso la strada della salvezza, è peccato non aver preso almeno un punto, che avrebbe giovato al morale, ma ho detto alla squadra che voglio vedere lo stesso spirito sabato in casa. Alcuni episodi a nostro sfavore hanno certamente cambiato la partita, ma il gioco funziona così, non possiamo piangerci addosso. Dobbiamo continuare a fare il nostro percorso, perché abbiamo dimostrato di poter arrivare al risultato, ma bisogna gestire meglio le fasi del gioco. La Serie B è completamente diversa dalla Serie A, ed è una realtà difficile da digerire, ma riscontro in tutti la voglia di uscire da questa situazione: in questo, posso essere fiero di loro”.



Luca Ceppitelli: “La squadra non meritava di perdere questa partita, abbiamo mantenuto compattezza fino all’ultimo minuto e avremmo potuto portare un punto a casa. Il Genoa è una squadra forte, con un attacco che non concede distrazioni, nemmeno per un secondo, a costo di pagarle caramente. La nostra prestazione è stata buona anche sul livello difensivo, ma dobbiamo ancora lavorare su qualche dettaglio. Guardare alla classifica non fa piacere, ma non dobbiamo pensarci troppo: c’è un intero girone ancora da affrontare”.