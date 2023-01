Si va a Genova, il tecnico arancioneroverde: «Personalità e umiltà contro il Genoa»

Alla vigilia della Giornata 20 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Genoa in trasferta alle 18:45 di domani, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra. «Il lavoro di queste settimane ci prepara bene alla partita contro il Genoa, che sarà indubbiamente una sfida molto difficile. Incontriamo una squadra forte, cinica, che subisce pochissimi gol e quindi ha un grande margine di miglioramento. La rosa del Genoa è importante ed è impostata su un gioco pratico, con calciatori di temperamento che fanno la differenza in campo. Abbiamo le nostre carte da giocare, sapendo di essere in una piazza storica e in uno stadio di grandissimo prestigio. Serve personalità, umiltà, concentrazione e consapevolezza per una partita del genere. Il nostro obiettivo resta inequivocabilmente quello della salvezza, è un discorso che ho fatto mille volte ai ragazzi. Ogni punto per noi è importante, ma non dobbiamo vivere l’attuale situazione con paura. La paura deve avere un risvolto positivo, va bene solo se ti fa rimanere concentrato e ti spinge a migliorare, soprattutto partendo dalla consapevolezza che abbiamo i mezzi, fisici e tattici, per raggiungere l’obiettivo. Una squadra costruita per vincere il campionato fa più fatica ad adattarsi ad una situazione del genere, ed è su questo aspetto che il mio lavoro si focalizza. Per quanto riguarda il mercato, sono contento di aver ricevuto un play di esperienza, che detti i tempi del gioco, perché è ciò che serve ad un centrocampo così giovane. Ripongo il massimo della fiducia nella società, nel direttore e nelle scelte che faranno».



Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la Giornata 20 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Genoa domani alle ore 18:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. I portieri sono Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Niki Mäenpää. I difensori: Lorenzo Busato, Antonio Candela, Pietro Ceccaroni, Luca Ceppitelli, Ridgeciano Haps, Harvey St Clair, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Przemys?aw Wi?niewski, Francesco Zampano. Tra i centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Mato Jajalo, Tanner Tessmann. Invece gli attaccanti sono Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo.