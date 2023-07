Buona la prima: contro il Genoa il Venezia piazza il poker

Nel test ufficiale di livello contro il Genoa, il Venezia si fa trovare pronto: 4 le reti segnate contro i rossoblu per gli uomini di Vanoli.

La partita

Dopo appena 5 minuti è la squadra di Gilardino ad avere la prima vera occasione: Gudmundsson si fa parare però da Joronen il primo penalty dell'incontro. Nemmeno tre minuti dopo Pohjanpalo, invece, sigla l'1-0 sfruttando un altro rigore concesso questa volta al Venezia. Al 25' l'arbitro ravvisa un nuovo intervento scorretto in area ed è di nuovo la squadra lagunare a beneficiare del provvedimento e firmare il 2-0 con Pierini. Al festival dei rigori, altra chance per i giocatori rossoblu al 36': questa volta Gudmundsson non sbaglia e accorcia le distanze. Nella ripresa, però, il Venezia dilaga mettendo a segno il poker: prima con il tiro di Andersen e poi con una gran conclusione di Busio da fuori area che sigilla il 4-1 finale.