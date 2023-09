Giovani D Valore: ecco il regolamento della 12ª edizione

Anche in occasione del campionato 2023/2024, il Dipartimento Interregionale conferma il proprio impegno per la valorizzazione dei giovani calciatori. Per il dodicesimo anno torna infatti la speciale iniziativa “Giovani D Valore” con un contributo complessivo di 450.000 euro messo a disposizione dalla LND per i club che avranno schierato più under oltre quelli previsti da regolamento.

Per ognuno di questi giovani (con maggior attenzione a quelli provenienti dai vivai) sarà assegnato un punteggio che genererà a fine stagione una speciale classifica: le prime tre squadre di ogni girone riceveranno rispettivamente 25.000, 15.000 e 10.000 euro. Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione le gare dalla 1ª alla 28ª giornata. In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente tutti i calciatori utilizzati dall’inizio di ogni gara (e fino alla conclusione del primo tempo) nati negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND.

Alle società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile verrà riconosciuto un bonus pari al 10% dei punti totalizzati. Non riceveranno il premio i sodalizi che non partecipano al campionato juniores o che si ritireranno durante la stagione ed i club retrocessi a fine campionato.