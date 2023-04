Giudice sportivo, i provvedimenti per la Promozione

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 18 Aprile 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

ALLENATORI

Squalifica fino all'8 maggio per Minto Francesco (Dolo Pianiga)

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due giornate: Busatto Leonardo (Dolo Pianiga).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una giornata per recidività in ammonizione: Fido Leonardo (Favaro), Herman Yasser Ben Yass (Cavarzere)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Montanari Federico (Pro Venezia), Marchiori Dario (Miranese).