Giudice sportivo, le decisioni in Promozione ed Eccellenza

Il Giudice Sportivo (f.f.) Silvia Ruffato, nella riunione del 5 Dicembre 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per i campionati di Eccellenza e Promozione:

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per un turno: Bacchin Alessandro (Dolo Pianiga).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per un turno per recidività in ammonizione: Riccato Samuele (Spinea), Basso Diego (Julia Sagittaria),

Ammonizione con diffida: Santarcieri Pedro Isais (Sandonà), Costa Davide (Julia Sagittaria),