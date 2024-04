Giudice sportivo, i provvedimenti in Eccellenza e Promozione

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 24 aprile 2024, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le società veneziane di Eccellenza e Promozione:

SOCIETA'

Ammenda di 100 euro al Dolo Pianiga per insulti all'arbitro e alla terna durante la gara.

ALLENATORI

Squalifica fino al 6 maggio per Matteo Vianello (Spinea).

Squalifica fino al 29 aprile per Michele Bergamo (Noventa).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara per Mattia Gasparini (Dolo Pianiga).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione per: Tommaso Busatto (Spinea), Nicholas Granzotto (Sandonà), Gianmarco Orfino (Robeganese), Andrea Biondo (Noventa), Gusso Giacomo (Città di Caorle-La Salute).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Crivaro Brian (Sandonà), Renato Imbrea (Julia Sagittaria), Davide Corò (Noventa).