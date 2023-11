Giudice sportivo, le decisioni in Eccellenza e Promozione

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 7 Novembre 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per le squadre veneziane di Eccellenza e Promozione:

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una gara: Menesello Francesco (Cavarzere), Corò Davide (Noventa).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara per recidività in ammonizione (V infrazione): Seno Giacomo (Città di Caorle-La Salute), Boem Filippo (Noventa), Da Lio Sebastiano (Robeganese).

Ammonizione con diffida (IV infrazione): Bagarotto Giorgio (Calvi Noale), Peresin Riccardo (Città di Caorle-La Salute), Uliari Matteo (Città di Caorle-La Salute), Leonardo Pasian (Sandonà), Dovico Marco (Dolo Pianiga).