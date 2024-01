Giulio Giacomin è il nuovo allenatore del Mestre

Fumata bianca in casa Mestre: Giulio Giacomin è il nuovo allenatore degli arancioneri, in sostituzione del dimissionario Gianpietro Zecchin.



Triestino, classe 1967, l'anno scorso è stato il vice di Rolando Maran al Pisa e proprio con la società nerazzurra ha rescisso il contratto per firmare un contratto con il Mestre che lo legherà anche per la prossima stagione. In carriera è stato a lungo il secondo di Claudio Foscarini al Cittadella, allenando anche la formazione Primavera dei granata e dell'Udinese. La sua ultima esperienza da primo allenatore è stata nella stagione 2021-2022 al Sandonà, arrivando terzo nel girone C di Eccellenza.