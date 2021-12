Il Calvi ci prende gusto

Un derby è sempre un derby, soprattutto se è quello tra Calvi e Fulgor Salzano. Le squadre si conoscono bene e sono numerosi gli ex della gara tra giocatori e allenatori: l’allenatore degli ospiti è quel Giovanni Soncin che ha portato la Calvi in serie D negli anni passati e che aveva a centrocampo quell’Andrea Bandiera che oggi guida il reparto centrale della formazione di Salzano. Ci sono inoltre i vari ex noalesi Ginocchi, Vianello, Stefani e Tobaldo. Ma sul campo i ricordi si lasciano da parte e si pensa a vincere la gara. Il Calvi cerca la continuità mentre la Robeganese di ritrovarsi dopo la splendida partenza e i risultati non brillanti delle ultime gare. I primi a rendersi pericolosi sono i biancocelesti di casa quando al 10’ Coin impegna seriamente Corasaniti. Sono le prove generali del vantaggio. Al 15’ Coin ringrazia l’errore di disimpegno tra il portiere avversario e la sua difesa e trova il diagonale giusto per l’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo lo stesso Coin al 18’ potrebbe raddoppiare di testa ma la sua conclusione sfiora il palo. Al 37’ l’unico vero pericolo corso dalla porta di Milan. Manca si presenta davanti alla porta noalese, ma il suo tiro viene respinto dal portiere. Al 43’ De Vido da fuori colpisce la parte alta della traversa. Gara saldamente in mano ai padroni di casa.

La ripresa

Nel secondo tempo ci si aspetta la reazione ospite che invece non arriva. A rendersi ancora pericolosi sono i padroni di casa al 9’ con la punizione di Zane che Corasaniti sventa. Al 27’ arriva il colpo del ko. Coin imbeccato in area da un filtrante preciso, punta Corasaniti che lo atterra. Rigore ineccepibile che lo stesso Coin realizza. E' la fine. Se poi a questo si aggiunge che la Robeganese rimane anche in dieci per l’espulsione di Yarboye al 44’, per i ragazzi di Soncin una domenica da lasciarsi subito alle spalle.