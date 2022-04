Il Calvi fa suo il derby

Gara ricca di episodi e dopo un avvio equilibrato al 10' la Calvi passa con De Vido che da destra entra in area e salta un paio di difensori prima di scaricare in gol, difesa troppo accondiscendete. La Robeganese accusa il colpo e non reagisce ed al 20' raddoppia la squadra di Pulzetti. Chia va sul fondo a destra e crossa per Coin appostato al centro, la conclusione viene rimpallata e colpisce Tagliapietra per il più classico degli autogol. Non è finita perché al 26', con i padroni di casa assolutamente frastornati, Zane calcia dal limite, nella traiettoria vi è il tocco di un difensore e Corasaniti viene sorpreso sulla sua sinistra per la terza rete della Calvi. Ospiti che controllano agevolmente la gara ma al 34' la Robeganese potrebbe far cambiare l'inerzia della gara grazie ad un episodio favorevole. Bortoluzzi ingenuamente strattona in area Ferrarese che cade. L'arbitro decreta il giusto rigore che lo stesso Ferrarese trasforma. Allo scadere, al 44' bella punizione di Coppola che Corasaniti toglie da sotto la traversa.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa la Robeganese dà fondo alle sue energie per rientrare definitamente in partita ed al 5' Sartor si presenta solo davanti a Carraro che riesce, però, a deviare in angolo. Sul tiro dalla bandierina di Lima, colpo di testa di Ginocchi e palla a fil di palo. All'11 azione insistita in area della Calvi con varie conclusioni e salvataggi dei difensori ospiti, al 12' Bellia salva su De Polo lanciato a rete. Al 17' angolo di De Polo , testa di Ginocchi e Gasparini respinge quasi sulla linea. Al primo affondo della ripresa, però, la Calvi va ancora in gol. Chia si libera sulla sinistra e tira, Meneghetti respinge e lasciato inspiegabilmente solo realizza a porta vuota. Che non sia giornata per la Robeganese lo dimostra al 35' Tobaldo che entro l'area piccola tira e Carraro col corpo mette in angolo. Al 38' tiro di Tobaldo deviato in angolo da Carraro. Al 44' Tagliepetra aggancia in area Chia. Rigore per la Calvi che tira Pizzinato ma Meneghetti intuisce e respinge. Ma al 51' Bagarotto lanciato nello spazio centrale infila ancora Meneghetti per il 5-1 finale.