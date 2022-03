Il Calvi sconfitto dall'Academy

Buono l'approccio alla partita da parte della truppa di Pulzetti che comanda le operazioni mantenendo una costante supremazia territoriale senza però trovare il guizzo negli ultimi venti metri per arrivare a impensierire il portiere di casa. Quando riesce ad andare al tiro come nell'occasione di Bagarotto al termine di un'azione manovrata, la mira non è precisa dato che alza la conclusione da fuori area. Dietro comunque la Calvi Noale non corre rischi e l'unico sussulto dei padroni di casa matura poco prima della mezzora con Canacci che sfiora l'incrocio dei pali sugli sviluppi di una punizione dalla linea di fondo.

Secondo tempo

Nella ripresa cresce l'intensità del match e arrivano anche le due zampate dell'Academy Plateola che ipotecano la vittoria. Anche se in apertura di frazione Dell'Andrea ha la palla buona, ma strozza la conclusione con la sfera che attraversa l'area e termina sul fondo. Pochi minuti più tardi invece i padovani reclamano invano il penalty per un contatto in area ai danni di Roveretto mentre si accingeva a calciare verso la porta, ma l'arbitro lascia correre. Ancora qualche istante ed è sorpasso della banda di Zattarin (nell'occasione in tribuna per squalifica e rimpiazzato in panchina dal presidente Bortoli), ancora imbattuto da quando ha preso in mano la squadra gialloverde. Abile nell'occasione Spezzato a inserirsi con i tempi giusti tra un difensore e il portiere approfittando di un retropassaggio debole, per poi accompagnare la palla in rete. Non finisce qui perché quattro minuti più tardi arriva anche il raddoppio locale: questa volta la firma è di Sottovia che riceve palla al limite dell'area, se la sistema sul mancino e batte Fornea con una conclusione a giro che termina a fil di palo alla destra del portiere. Il doppio svantaggio in pochi minuti è un boccone amaro da digerire per la Calvi Noale, che però ha il merito di non disunirsi accorciando le distanze quando Bonin atterra Chia: dal dischetto s'incarica dell'esecuzione Coin (nella foto) che realizza con una conclusione centrale. Da qui sino alla fine la Calvi Noale spinge costantemente alla ricerca del pareggio, mentre la formazione di casa bada a chiudere tutti i varchi tanto che Costa non corre alcun serio rischio e al triplice fischio gli ospiti si devono arrendere nonostante la buona volontà.