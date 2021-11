Il Calvi torna a vincere

Squadra in casa San Giorgio In Bosco

I primi a rendersi pericolosi sono dopo pochi minuti da inizio partita i padroni di casa, bel tiro di Vigo da fuori area, con palla che sorvola di poco la traversa. Al 15' grossa occasione per il Calvi Noale con De Vido, che a tu per tu con il portiere Causin sta per segnare, ma un grande intervento difensivo di Pasinato sbroglia la matassa. Al 7' papera dell'estremo difensore del Noale Fornea, che su un cross innocuo liscia clamorosamente la palla, che finisce a pochi centimetri da Yara, il quale per poco non segna il gol del vantaggio per i locali.

Il secondo tempo

Inizia la ripresa e gli ospiti si portano subito in vantaggio: lancio dalla difesa, Coppola sulla fascia si impossessa della palla e crossa per Dall'Andrea, che con un bel colpo di testa all'altezza del secondo palo segna il gol dello 0 a 1. Al 28' Fabio Lebran fa un fallo di reazione in area su un avversario, viene ammonito per la seconda volta dall'arbitro e guadagna anzitempo gli spogliatoi, lasciando i propri compagni in inferiorità numerica. Il rigore viene parato da Causin, che intercetta il tiro dal dischetto di Alberto Dell'Andrea. Al 33' gol di Bagarotto: Dell'Andrea da fuori area fa partire un tiro forte, respinto a fatica da Causin, Bagarotto è lì e la butta dentro. Nel finale i locali colpiscono la traversa con un bel tiro al volo da fuori area di Velardi. Vittoria meritata per i noalesi, che la prossima domenica se la vedranno con lo Scardovari, altro match da non sbagliare.