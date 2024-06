Il Doge Pohjanpalo brinda alla Serie A: "Sono molto orgoglioso della mia squadra"

Esplode la festa in laguna dopo l'1-0 alla Cremonese che consente al Venezia di tornare in Serie A dopo due anni di assenza. Una cavalcata incredibile per i ragazzi di Paolo Vanoli, con l'uomo copertina Joel Pohjanpalo che al termine della partita è stato intervistato da Sky:

"Cercavo un nuovo club due anni fa, questo era il principale. Il progetto Venezia era buono, abbiamo investito molto. L'anno scorso ci siamo andati vicini, quest'anno sapevamo di essere una buona squadra, di avere tutte le possibilità di salire e ci siamo andati vicini gia nella stagione regolare. Sappiamo quanto è difficile la Serie B. Il Doge biondo? Questo cappello è un regalo di un fan, era una cosa carina indossarlo oggi. È una cosa molto tedesca o finlandese fare l'invasione di campo, ma tutti si sono comportati bene finora. Sono molto orgoglioso della mia squadra per come ha giocato oggi. Non potevo aspettarmi niente di più dall'allenatore, dallo staff e dai giocatori. Cosa sto bevendo? Una cosa non buona, ma ora bevo qualunque cosa. Una birra l'ho già bevuta. Per bagnare l'allenatore questa va bene".

Pur senza trovare la rete, il finlandese ma ormai veneziano d'adozione ha inciso anche oggi: è sua infatti la palla che ha permesso a Busio di involarsi e di servire poi l'assist decisivo a Gytkjaer. A 29 anni Pohjanpalo è esploso definitivamente, trascinando la squadra sia in campo sia fuori. E poi che dire del feeling incredibile che si è creato con la tifoserie e con la città di Venezia.