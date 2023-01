Il dolese Tommaso Cassandro approda in Serie A

Tommaso Cassandro, 23 anni di Sambruson di Dolo, da oggi è approdato in serie A nelle fila del Lecce. Classe 2000, terzino destro, arriva in giallorosso dopo essersi messo in mostra con la maglia del Cittadella in Serie B. Tommaso ha mosso i primi passi con l'Ambrosiana Sambruson per poi militare con Padova, Bologna e Novara.

«Sognavo di arrivare in serie A anche perché l’ho sfiorata con il Cittadella quando abbiamo perso in finale playoff contro il Venezia. Mi trovavo bene a Cittadella ma Lecce è un'opportunità troppo grande. Questa nuova esperienza è molto importante per la mia crescita, è l’opportunità della mia vita», ha detto Cassandro nella conferenza stampa di presentazione.

A complimentarsi per lo straordinario traguardo raggiunto sono stati il sindaco Gianluigi Naletto e l'assessore allo sport Cristina Nardo che, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità dolese, hanno espresso tutta la soddisfazione e l'orgoglio cittadino: «Tantissimi complimenti caro Tommy! In bocca al lupo: Dolo è con te».