Il Mestre cade 2-0 a Campodarsego, è crisi nera

CAMPODARSEGO-MESTRE 2-0

CAMPODARSEGO: Minozzi, Mosti (21’ st Mboup), Rao, Casella, Bajic, Gerevini, Cocola (37’ st Girardello), Oneto (27’ st Chajari), Pavanello, Diarrassouba, Cupani (16’ st Prevedello). Allenatore: Luciano Stevanato.

MESTRE: Yabre, Del Savio (16’ st Maset), Frison, Barzon, Moraschi (10’ st Rivi), De Leo (27’ st Casarotto), Carini, Montalto, Mozzo (29’ st Miccoli), Pinton (35’ st Gabrieli), Ndreca. Allenatore: Giampiero Zecchin.

ARBITRO: Dasso di Genova.

RETI: 2’ Diarrassouba, 18’ st Pavanello.

NOTE: Spettatori 500 circa, Ammoniti: Zecchin, Oneto, Del Savio, Carini, Angoli: 5-3 per il Campodarsego. Recupero: 5’ e 5’.

Sesta sconfitta di fila per il Mestre che cade 2-0 con il Campodarsego: al Gabbiano arancioneri sotto dopo 180 secondi, disputano nonostante tutto un buon primo tempo senza tuttavia riuscire a pareggiare. Nella ripresa il raddoppio del Campodarsego spegne però ogni speranza.

Al 2’ il Campodarsego già in vantaggio con il gol di Diarrassouba, che dalla destra fa partire un tiro cross che nessuno tocca e che si infila alla destra del portiere Yabre. Super chance all’11’ per il Mestre con un colpo di testa di Ndreca che pare destinato in fondo al sacco, ma Minozzi compie un vero e proprio miracolo e devia in corner. Intorno al 25’ grave infortunio per il numero 77 del Mestre, Mozzo, che esce dal campo in barella e deve lasciare il posto a Miccoli. La gara prosegue nell’equilibrio più totale, con il Mestre a provarci e il Campodarsego ad agire in contropiede. I biancorossi crescono però nel finale e sfiorano per ben due volte il raddoppio. Al 45’ gol annullato al Campodarsego: punizione di Gerevini in mezzo, la palla entra, forse sfiorata da un giocatore biancorosso e l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 48’ ci prova Diarrassouba con una conclusione rasoterra insidiosa che Yabre respinge in due tempi. Il primo tempo termina con i biancorossi in vantaggio.

Campodarsego subito pericoloso al 3’ della ripresa con un cross dalla sinistra di Rao per la testa di Cupani, la cui conclusione termina di un niente a lato alla sinistra di Yabre. Al 12’ occasione per i biancorossi con Cupani che si gira in area, ma un difensore devia in corner. Al 18’ arriva il raddoppio del Campodarsego con Pavanello che in mezza rovesciata insacca sottoporta sugli sviluppi di un’azione di corner. Al 20’ è ancora Campodarsego con un cross di Prevedello dalla destra, cross al centro per Pavanello che calcia di poco alto il pallone del possibile tris. Al 30’ altra super chance per il Campodarsego: contropiede di Diarrassouba, palla dentro per Cocola prima e poi Pavanello che non riescono a mettere dentro. I biancorossi di Stevanato, in panchina al posto dello squalificato Masitto, dominano la scena, mentre il Mestre prova una timida e poco fruttuosa reazione. La gara scivola via fino al fischio finale che decreta il successo biancorosso