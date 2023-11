Il Mestre cade in casa, l'Atletico Castegnato sbanca il Baracca

Che tonfo del Mestre: gli arancioneri perdono 3-0 con l'Atletico Castegnato e l'imbattibilità casalinga del Baracca. Una sconfitta al termine di un match strano: Mestre che ha provato a fare la partita, colpendo ben tre legni, bresciani invece che hanno atteso e colpito con il massimo del cinismo.

Al 12' bresciani in vantaggio con Presenti che finalizza un contropiede, punendo la difesa di casa. Al 23' prima occasione per gli arancioneri con una botta di Moraschi che colpisce la parte esterna del palo. L'Atletico Castegnato attende e colpisce: al 40' cross in mezzo, tiro di Costanzo, Carini scivola e colpisce con la mano. E' rigore, Pesenti dal dischetto non perdona ed è 0-2. Il Mestre al ritorno dall'intervallo sbatte nuovamente sul legno: palla messa in mezzo da Imputato, incornata di Maset e traversa. Ancora una volta la formazione bresciana con cinismo trova però la via della rete: al 5' tiro di Randazzo, respinge Bonardi, Bellandi in tap-in insacca lo 0-3. Il Mestre nonostante il triplice svantaggio va ancora vicino al gol: al 7' cross di Barzon, siluro di Moraschi ma ancora una volta la traversa blocca il tiro. Mancherebbe ancora tanto tempo ma il match si arena fno al triplice fischio.