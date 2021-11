Il Mestre espugna Cattolica

Girone C

Serie D Girone C

Mestre che parte bene, senza riuscire ad incidere. È il Cattolica però ad avere le occasioni migliori, chiamando in causa due volte l'esordiente Ronco e cogliendo una traversa. Mestre quasi in imbarazzo che quasi tutta la prima frazione soffre le ripartenze e la fisicità dei romagnoli, con molti disimpegni e passaggi sbagliati.

La ripresa

Ad inizio secondo tempo un paio di occasioni per gil ospiti, con il solito Tardivo al 30'. Poi inizia la girandola di cambi e il gioco ne risente. Da metà secondo tempo, un Mestre che pare spegnersi e che corre pure qualche pericolo, inizia a riprenderssi e acquisice il dominio del centrocampo. Mentre la squadra di Zecchin sale di tono, il Cattolica cala e al 38' ci vuole un miracolo di Scotti su sforbiciata di Ferchichi da due passi per evitare la capitolazione. È solo il preludio del gol che arriva 2' dopo con Battistini che finalizza da due passi un ottimo scambio Segalina - Tardivo. Buona la prova di Ronco, all'esordio, sempre attento. Punti d'oro per gli arancioneri a livello di morale e classifica.