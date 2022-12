Serie D, il Mestre ingaggia l'attaccante Davide D'Appolonia

Il Mestre ufficializza l'acquisto di Davide D'Appolonia, esterno d’attacco classe ’93. Mestrino, giocherà per la prima volta nella squadra della sua città. Ha esordito in prima squadra nel Venezia, passando dopo tre stagioni al Savoia in serie C. Poi varie esperienze in giro per l’Italia per tornare al Campodarsego prima e, nelle ultime stagioni, al Cjarlins Muzane, squadra dalla quale proviene.

Il giocatore si è già aggregato alla prima squadra e pare probabile il suo inserimento in rosa fin da domenica prossima, quando gli arancioneri faranno visita all’Union Clodiense.