Il Mestre si illude

Mestre a trazione anteriore: Da Re tra i pali; in difesa Severgnini, Politti e Cabianca; in mediana, Tardivo e Corteggiano assistiti da Vrikkis a destra e Fabbri a sinistra; in attacco, la coppia Segalina-Nicoloso dialoga con Villanova, in campo dall'inizio, libero di svariare tra le linee. L'Ambrosiana risponde con la difesa a quattro, Malagò e Trento in mezzo al campo, Boix e Righetti in avanti assistiti dagli esterni Konate e Manconi. All'8' un'azione sulla sinistra impostata da Corteggiano e Villanova consente a Fabbri si scaricare dal fondo una palla sul primo palo sulla quale Nicoloso interviene di testa ad incrociare, fuori di poco. Al 18', altra azione simile alla precedente, impostata da Tardivo per Vrikkis, il cui cross da destra al centro dell'area trova la testa di Segalina: anche in questo caso, la sfera sfila di poco a lato. Al 29' rimessa con le mani lunga da sinistra in mezzo all'area per Nicoloso che tenta la rovesciata: gesto spettacolare, la palla attraversa lo specchio della porta e si perde nel nulla di fatto. Al 32' azione centrale di Corteggiano che serve a sinistra Nicoloso, il cui cross basso in mezzo all'area dei veronesi non trova pronti al tap-in né Villanova né Segalina. Al 43' occasione per l'Ambrosiana: cross da destra di Konate, la palla arriva in area arancionera sulla testa di Righetti, ma il tentativo acrobatico è facile preda di Da Re.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Mestre di nuovo in cattedra. Al 9', break sulla trequarti avversaria di Corteggiano, palla a destra per Segalina che serve in mezzo all'area per Villanova: il fantasista dei mestrini è solo davanti a Nannetti e tira, la palla si perde di poco oltre il palo alla destra dell'estremo difensore avversario. È il preludio al gol, che arriva all'11': contropiede irresistibile di Tardivo lungo la parte destra del campo, il tiro viene respinto da Nannetti che però favorisce la replica dal limite dell'area di Nicoloso, il cui rasoterra trova prima la faccia interna del palo alla destra dello stesso Nannetti e poi la rete. La risposta dell'Ambrosiana è veemente, non molto lucida, ma sufficiente a far arretrare il baricentro del Mestre che si fa raggiungere sul pari al 38': punizione di Menolli dalla trequarti destra verso il secondo palo, parapiglia in area arancionera, all'improvviso sbuca il piede di Dabo che dal vertice sinistro dell'area piccola beffa Da Re. L'Ambrosiana riprova al 42': Menolli serve Boix al centro, ma la discesa del centrattacco viene ostacolata al momento opportuno da Severgnini. Il Mestre cerca di ribaltare il risultato, l'Ambrosiana non cede, il triplice fischio sancisce il pari.